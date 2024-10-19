Жуков объяснил, почему выбрал детям необычные имена

У Сергея Жукова пятеро детей. Взрослая старшая дочь от первого брака и четверо детей от брака с певицей Региной Бурд.

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Фронтмен группы «Руки вверх!» в интервью Юлии Меньшовой на ее YouTube-канале объяснил выбор имен для младших детей.

Так, старшего сына назвали Энджелом (ангелом) после знакового для семьи события, произошедшего в Иерусалиме. Мирон, средний сын, принес в семью мир и покой – с его появлением старшие дети Вероника и Энджел перестали соперничать за внимание родителей, пишет teleprogramma.

Младший сын певца Эван, появился на свет в декабре 2023 года. Мальчик крещен под именем Иоанн. Имя предполагает высокую духовность и праведный жизненный путь.

Ранее певцу Сергею Жукову удалось отсудить у иркутского бара «Руки Вверх» миллион рублей. Артист пожаловался на то, что ООО «ЭРВИКО» использует его товарный знак. Владельца заведения обязали выплатить Жукову указанную сумму в качестве компенсации. Также от хозяина бара потребовали выплатить 29 тысяч рублей судебных расходов и изменить название заведения.

Скандал вокруг бара возник еще в 2022 году – тогда представители артиста сфотографировали все вывески и надписи «Руки Вверх!», и оценили ущерб от использования каждой в 200 тысяч рублей.