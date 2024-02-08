Сергей Жуков отсудил миллион рублей у бара

Певцу Сергею Жукову удалось отсудить у иркутского бара «Руки Вверх» миллион рублей. Об этом пишет Telegram-канал Shot.

Уточняется, что дело, в котором Жуков выступает истцом, рассматривалось в Арбитражном суде Иркутской области. Ранее артист пожаловался на то, что ООО «ЭРВИКО» использует его товарный знак. Владельца заведения обязали выплатить Жукову указанную сумму в качестве компенсации. Также от хозяина бара потребовали выплатить 29 тысяч рублей судебных расходов и изменить название заведения. Теперь вместо «Руки вверх» оно называется РВБ.

Скандал вокруг бара возник в 2022 году – тогда представители артиста сфотографировали все вывески и надписи «Руки Вверх!», и оценили ущерб от использования каждой в 200 тысяч рублей.

С требованием взыскать миллион рублей компенсации из-за нарушения авторских прав Жуков обратился в суд минувшим летом.