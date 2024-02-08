Сергей Жуков отсудил миллион рублей у бара

Жуков через суд взыскал с бара «Руки Вверх» 1 млн рублей
Певцу Сергею Жукову удалось отсудить у иркутского бара «Руки Вверх» миллион рублей. Об этом пишет Telegram-канал Shot.
Уточняется, что дело, в котором Жуков выступает истцом, рассматривалось в Арбитражном суде Иркутской области. Ранее артист пожаловался на то, что ООО «ЭРВИКО» использует его товарный знак. Владельца заведения обязали выплатить Жукову указанную сумму в качестве компенсации. Также от хозяина бара потребовали выплатить 29 тысяч рублей судебных расходов и изменить название заведения. Теперь вместо «Руки вверх» оно называется РВБ.
Скандал вокруг бара возник в 2022 году – тогда представители артиста сфотографировали все вывески и надписи «Руки Вверх!», и оценили ущерб от использования каждой в 200 тысяч рублей.
С требованием взыскать миллион рублей компенсации из-за нарушения авторских прав Жуков обратился в суд минувшим летом.
Ранее сообщалось, что Тверской суд Москвы удовлетворил иск товарищества собственников жилья (ТСЖ) «Итальянская улица, дом 4», согласно которому российская балерина Анастасия Волочкова обязана выплатить истцу около 60 тысяч рублей в качестве компенсации судебных расходов.