Инфаркт у бывшего бэк-вокалиста Little Big не подтвердился

Инфаркт у бывшего бэк-вокалиста Little Big Антона Лиссова не подтвердился. Об этом сообщает Telegram-канал «Mash на Мойке».

Отмечается, что в настоящее время Лиссова продолжают обследовать в Мариинской больнице в Санкт-Петербурге.

«Сейчас врачи положительно оценивают состояние музыканта — в ближайшее время его должны выписать», — говорится в тексте.

Ранее сообщалось, что Лиссова госпитализировали в реанимацию с жалобами на боль в груди и затрудненное дыхание. У его группы Jane Air через два запланирован концерт в Рязани. Информации о его отмене или переносе пока нет.