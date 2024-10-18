СМИ: экс-участник группы Little Big Лиссов попал в реанимацию

Бывший бэк-вокалист Little Big Антон Лиссов попал в Мариинскую больницу Санкт-Петербурга с подозрением на инфаркт. Как сообщает Telegram-канал «Mash на Мойке», музыканта доставили в реанимацию с жалобами на боль в груди и затрудненное дыхание.

45-летнего музыканта обследуют врачи. Сам он хочет как можно скорее вернуться домой, поскольку послезавтра у него будет концерт. По информации канала, скорую Лиссову вызвала жена, которая переживала за его состояние. При этом она отказалась комментировать ситуацию в беседе с журналистами.

Telegram-канал Shot сообщает, что состояние Лиссова уже стабилизировали. Певца выпишут на следующей неделе. Он просил медиков выписать его, однако врачи посоветовали ему наблюдаться и ждать, пока будут сделаны все анализы.

Счета лидера Little Big Прусикина заблокированы

Напомним, что Лиссов покинул Little Big, когда группа решила покинуть Россию и перебраться в Соединенные Штаты в 2022 году. Он проработал в коллективе 9 лет. Сейчас музыкант живет в Петербурге и остается фронтменом собственной группы Jane Air.