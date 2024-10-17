Самбурская прокомментировала слухи о своей тайной свадьбе

Российская актриса Настасья Самбурская прокомментировала слухи о том, что она якобы устроила тайную свадьбу. Об этом сообщает «Комсомольская правда».

По словам актрисы, никакой тайной свадьбы она не планирует. Таким образом Самбурская прокомментировала слухи, которые появились в социальных сетях после того, как продюсер фильма «Кореша» Дмитрий Щербанов заявил, что актриса устроила тайную свадьбу и даже свадебное путешествие.

«Один ляпнул — и понеслась! <...> Я не выходила тайно замуж и не отправлялась в свадебное путешествие. Нахожусь в обычном отпуске!» — заявила она.

Помимо этого Самбурская пообещала, что сама расскажет поклонникам, если надумает выходить замуж. Кроме того, она также прокомментировала слухи о своей беременности — по словам актрисы, она просто набрала лишний вес.

Ранее продюсер Щербанов заявил, что Самбурская отправилась в свадебное путешествие.