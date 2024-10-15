Продюсер Дмитрий Щербанов рассказал, что актриса Настасья Самбурская отправилась в свадебное путешествие. Его слова приводит издание Voice.

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14 октября состоялась премьера фильма «Кореша», в котором сыграли Никита Кологривый, Георгий Дронов и Владимир Карпук. В картине также появилась Настасья Самбурская. Однако она пропустила презентацию проекта. Продюсер Дмитрий Щербанов объяснил журналистам, что актриса не пришла на мероприятие, поскольку отправилась в свадебное путешествие.

«С нами сегодня нет Настасьи Самбурской. В нашем фильме она сделала большой вклад в российский кинематограф — 10 секунд экранного времени. Неоценимо. Настенька сейчас отправилась в свадебное путешествие. Давайте ей пошлем лучи любви, дружбы и всего самого наилучшего. Пускай она вернется из этого свадебного путешествия и продолжит с нами работать», — сказал Щербанов.

В июне Настасья Самбурская рассекретила свой роман. Она опубликовала снимок с незнакомцем. На фотографии мужчина с бородой склонил лицо к исполнительнице, которая делала совместное селфи.

В конце августа Настасья Самбурская сообщила, что выходит замуж. Артистка опубликовала видео, где показала себя с кольцом. По словам знаменитости, она догадывалась, что избранник пойдет на такой шаг.

Самбурская была замужем один раз. С 2017 по 2018 год она состояла в браке с актером Кириллом Дыцевичем. Актриса делилась, что экс-супруг поднимал на нее руку.