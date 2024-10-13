Кудрявцева объяснила Болгар, почему ее не поддержат в России

Лера Кудрявцева резко высказалась об Ирине Болгар, которая требует с основателя Telegram Павла Дурова 14 миллиардов рублей в качестве алиментов. Болгар написала Лере, обвинив ее в поддержке «небезызвестного человека, бросившего своих детей».

Телеведущая ответила многодетной маме, пишет издание super.ru.

«Я всегда за то, чтоб отец (даже при разводе) общался и помогал своим детям. Сколько историй я знаю, как бедные матери выбивают с горе-папаш несчастные 20-30-50 тысяч рублей, чтоб прокормить деток. Я знаю все о материнстве, знаю, как матерям-одиночкам сложно, как они работают на 2-3 работах, чтоб у их детей была возможность нормально есть, учиться, одеваться. Поэтому не переворачивайте мои слова!»

Как отметила Лера, она имела в виду несколько иное.

«Я о сумме, о миллионах, о миллиардах, о которых идет речь. Сама сумма шокирует, особенно матерей РФ. Судились бы себе тихо и требовали бы свои миллиарды, но вы вынесли это на общее обозрение и обсуждение сами, в надежде, что вас пожалеют. Но когда вы заговорили о сумме алиментов, конечно, никто вас не пожалел». «Мне искренне жаль, что Павел не видится с детьми, и это отвратительно. Мне очень жаль, что Павел не помогает материально — это тоже не в его пользу. Просто не бесите обычных людей суммами в миллиарды. Здесь вас никто не поддержит», - резюмировала Кудрявцева.

Ранее Болгар объяснила, что сумма алиментов взята не с потолка, она рассчитана юристами Швейцарии в соответствии с законами, применимыми к ней и ее детям как к резидентам Швейцарии. Это траты на весь период взросления детей с учетом будущих расходов на образование.