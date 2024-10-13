Болгар ответила на гневное обращение Кудрявцевой

Ирина Болгар заявила, что подает иск о взыскании с Павла Дурова около 14 миллиардов рублей в качестве алиментов. Лера Кудрявцева в резкой форме высказалась, что женщина предъявляет к Дурову непомерные требования. Об этом пишет издание thevoicemag.

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Болгар в микроблоге опубликовала ответ телеведущей.

«Дорогая Лера! Не имела удовольствия познакомиться с вами лично, но крайне странно слышать от вас, как от публичной персоны, что вы поддерживаете небезызвестного человека, бросившего своих детей и манипулятивно оставившего их без финансовой поддержки. А сейчас лжет, что мы никогда не были парой, проведя с нами 10 лет», - написала Ирина.

По поводу материальных требований Болгар объяснила, что сумма взята не с потолка, она рассчитана юристами Швейцарии в соответствии с законами, применимыми к ней и ее детям как к резидентам Швейцарии. Это траты на весь период взросления детей с учетом будущих расходов на образование.

У Дурова потребовали 14 млрд рублей алиментов

Ирина сообщила, что Павел пригрозил прекратить ее финансовую поддержку, если она обратится в суд. Она также опасается, что ее с детьми европейские документы будут аннулированы, поскольку Дуров отказался подписывать согласие на их продление, хотя ранее делал это ежегодно.

«Он прямо меня шантажирует, говоря, что только в случае переезда в ОАЭ финансирование может быть возобновлено», - констатирует Болгар.

Однако многодетная мама не видит причины, по которой она должна уезжать из Швейцарии, где она живет с детьми.

«Если он не был доволен суммами, которые тратились все предыдущие годы в соответствии с нашим привычным уровнем жизни, что мешало ему мне об этом сообщить и понизить ежемесячные лимиты трат по банковским картам? Ответ очевиден. И является основанием уголовного дела», — резюмировала Ирина.

Ранее стало известно, что новая возлюбленная Павла Дурова Юлия Вавилова спровоцировала слухе о свадьбе с медиаменеджером. Она опубликовала фотографию с предпринимателем, заставившую пользователей сети заподозрить их в тайной свадьбе.