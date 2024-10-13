Алсу рассказала о позитивных сторонах развода

Алсу рассказала о позитивных изменениях в своей жизни после развода с бизнесменом Яном Абрамовым. Звезда сообщила, что у нее теперь есть время на творчество, а также силы заниматься музыкой.

«У меня появилось больше желания и настроения заниматься любимой музыкой», — призналась певица журналистам super.ru .

Как пишет издание womanhit.ru, после того, как певица подала на развод, она выступила с заявлением, что ее супруг и его адвокаты стараются очернить ее репутацию. В частности, она опровергла слухи о том, что собирается судиться из-за денег, полученных от продажи пентхауса в Лондоне, а также о ее бурной личной жизни.

Тогда Алсу выложила в сеть скриншоты статьей, в которых обсуждается, как люди с нарциссическими чертами могут стремиться разрушить репутацию бывших партнеров. Психологи объясняют, как такое поведение связано с потерей влияния над ранее подконтрольным человеком.

Алсу раскрыла, как к разводу с Абрамовым отнеслись их дети

Напомним, Алсу состояла в браке с Яном Абрамовым с 2006 года, но в конце мая этого года певица подала на развод. Причина разрыва не разглашается, но, как утверждали источники, близкие к семье, предприниматель постоянно изменял артистке и супруги уже давно не жили вместе.