Певица Алсу, которая недавно объявила о разводе с бизнесменом Яном Абрамовым после 18 лет брака, сделала новое неожиданное заявление. В личном блоге исполнительница хита «Зимний сон» опубликовала видео со своей новой песней и намекнула на грядущие перемены в жизни после разрыва с мужем.

Ситуация вокруг развода Алсу и Яна Абрамова накалилась и переросла в скандал после того, как стало известно, что разлучницей супругов стала Анастасия Решетова. Недавно артистка публично подтвердила причастность модели к ее разрыву с мужем.

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Теперь знаменитость решила сделать новое заявление после скандала с разводом. Алсу поделилась в соцсети видео со своей новой песней «Я учусь не бояться». На опубликованных кадрах певица предстала в белом наряде в кинотеатре. Артистка смотрела фильм, после чего на экране появилась надпись: «The End» («Конец»), и она ушла из зрительного зала.

«В каждом конце есть новое начало», — подписала пост Алсу, тем самым намекнув на скорые перемены в жизни после развода.



Пользователи Сети принялись поддерживать знаменитость.

«Он даже не знает, что потерял жар-птицу, оглядываясь на ворон», «Я не представляю, как можно потерять такую женщину, Алсу просто шикарная», «Быть рядом с такой Женщиной в наше время — это огромное счастье и гордость. Значит, достойное и лучшее — впереди», — пишут в комментариях.



Однако некоторые посчитали высказывание Алсу намеком на возможное примирение с супругом, а кто-то увидел в этом пиар-ход.

«А вдруг „развод“ был PR-ходом?», «Как будто под новую песню все устроили, к августу помирятся», «Похоже, это пиар и спектакль для зрителей», — написали Интернет-пользователи.



Напомним, Алсу состояла в браке с Яном Абрамовым с 2006 года, но в конце мая этого года певица подала на развод. Причина разрыва не разглашается, но, как утверждали источники, близкие к семье, предприниматель постоянно изменял артистке и супруги уже давно не жили вместе.

Ранее мы писали о том, что певица Анна Калашникова высказалась о поведении Алсу на фоне развода.