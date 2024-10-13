Милявская : нужно лечить бабушек, выгуливающих внуков на поводках

Лолита Милявская попросила родителей детей-квадроберов не терять чувство реальности. Певица объяснила, что квадробинг — это вид спорта, основанный на прыжках, на движениях животных. А этюды «на зерно животного» входят в ее профессию и практикуются в театральных вузах. И это все нормально, - заявила она в беседе с NEWS.ru.

Однако, когда эта тема получает свое развитие в каком-то гипертрофированном виде, начинаются перегибы.

«Но, когда дело касается перебора… И, простите, когда бабушки на поводке выводят маленького ребенка испражняться, как кошечка. Вот здесь я бы попросила бабушку все-таки зайти к психиатру. Поэтому я бы без перегибов различала вид спорта и аномалию, которая есть при виде спорта», — резюмировала певица.

После инцидента с певицей Mia Boyka и девочкой в маске кошки (во время концерта певица поставила под сомнение ее увлечение) квадроберы оказались под пристальным вниманием в России.