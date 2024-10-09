Квадроберы: кто это простыми словами

После инцидента с певицей Mia Boyka и девочкой в маске кошки (во время концерта певица поставила под сомнение ее увлечение) квадроберы оказались под пристальным вниманием в России.

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В этом материале «Рамблер» расскажет, что такое квадробика, как к ней относятся российские власти и о чем квадроберов предупреждают врачи.

Подражатели животным: спорт или субкультура?

Квадробика — относительно новая субкультура/неофициальный вид спорта (с лат. quattuor — «четыре» и англ. aerobics — «аэробика»), набирающая популярность среди детей и подростков в России. Основная идея квадробики заключается в подражании поведению животных — как во внешнем виде, так и в повадках. Квадроберы передвигаются на четвереньках в масках или костюмах кошек, собак, лис или волков, издают соответствующие звуки и могут даже изображать охоту.

Основателем квадробики считается японский спринтер Кеничи Ито, который получил известность благодаря своим экспериментам с передвижением на четвереньках. В 2008 году Ито установил рекорд, пробежав стометровку на четвереньках за 18,58 секунды. Позже он побил собственный рекорд с результатом в 15,71 секунды. Спортсмен рассказывал, что его вдохновляют идеи единения с природой и воссоздания естественных движений животных.

В интернете можно найти видеоуроки от поклонников квадробики с объяснением, как выполнять прыжки, подражая разным животным. Начинающим квадроберам советуют заранее изучить технику выполнения прыжков и тренироваться, выполняя простую зарядку или силовые тренировки. Квадробика может быть травмоопасной для неподготовленных людей.

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В качестве субкультуры квадробика начала развиваться в других странах, включая США. При этом в России она, возможно, даже популярнее, чем в Штатах: на «Википедии» о квадроберах рассказывается только на русском и украинском языках, страницы на английском у этого явления нет. В США уже около 20 лет набирает популярность другая похожая субкультура - фурри. Поклонники фурри интересуются произведениями об антропоморфных животных (зверях с человекоподобными чертами), носят соответствующие костюмы, рисуют комиксы и сочиняют истории на тему. При этом увлечение фурри-культурой, в отличие от квадробики, не предполагает физической активности.

Портрет квадробера

В основном российские квадроберы — это дети и подростки в возрасте 7–14 лет. Они играют, пытаясь достичь максимальной аутентичности в имитации животных: некоторые стремятся собрать наиболее полный образ, другие просят родителей «выгуливать» их на поводке. Самые распространенные аксессуары квадроберов — маски, накладные уши, искусственные хвосты и перчатки, имитирующие лапы. Аксессуары дети часто изготавливают сами с помощью базы для маски/ушей, которые они украшают тканью, лентами, бусинами и искусственным мехом.

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Квадроберы считают своё увлечение чем-то средним между спортом и творческим самовыражением. В отличие от поклонников фурри, которые сосредоточены на фантастических существах или антропоморфных образах, квадроберы подражают исключительно реальным животным.

Реакция на квадроберов

Некоторым взрослым квадробика кажется безобидной игрой, другие высказывают беспокойство по поводу ее безопасности и влияния на детей. Передвижение на четвереньках в публичных местах может быть травмоопасным и вызывать недовольство окружающих.

В начале октября 2024 года депутат Госдумы Сергей Колунов направил обращение уполномоченному по правам ребенка в РФ, предложив ввести ответственность для родителей детей-квадроберов. Как рассказало РИА Новости, Колунов предлагает ввести административную и уголовную ответственности, а также возможность лишения родительских прав. Причиной обращения депутата стало видео, на котором женщина держит ребенка на поводке во время прогулки.

«Вдумайтесь, дети изображают из себя животных — кошек, собак — и просят родителей выгулять их на улице на поводке. <…> Напасть пришла с Запада, из США», - подчеркнул Колунов.

Глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина назвала предложения депутата «совсем радикальными методами» и «перебором».

«Общаться нужно с родителями и рассказывать им, что за явление. Многие не знают», - подчеркнула Мизулина.

Сенатор Наталия Косихина также предлагала запретить в России субкультуру квадроберов. Она отмечала, что это увлечение может травмировать психику. А депутат Виталий Милонов заявлял, что это просто «странноватая игра» для некоторых подростков и «совершенно не массовое явление».

«Подогревать искусственно интерес к этому странноватому движению, которое из-за своей фриковатости обречено на завершение, я не готов. <…> Запрещая, мы просто как раз помогаем этому движению получить новых апологетов», - предупредил Милонов.

8 октября во время неформальной беседы в Кремле глава МИД России Сергей Лавров спросил у армянского коллеги Арарата Мирзояна, нет ли в Армении квадроберов. Российский министр отметил, что дети «наряжаются в собак» и «это одна из самых главных новостей». Мирзоян подтвердил, что слышал об этой субкультуре.

Кроме того, вопрос о квадроберах поднимался также и в Кремле, пишет РИА Новости. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков 9 октября в беседе с журналистами дал оценку молодежному движению.

"Это ерунда полная", — сказал он.

Представитель Кремля выразил надежду, что президент РФ Владимир Путин не знает о квадроберах. Он подчеркнул, что не стоит преувеличивать популярность этого увлечения молодежи.

Мнения экспертов

Травматолог-ортопед Александр Коперский предупредил в беседе с РБК, что квадроберы могут получить травмы из-за отсутствия подготовки и неправильной группировки тела во время прыжков. Врач подчеркнул, что квадробика противопоказана детям с заболеваниями сердечно-сосудистой системы и опорно-двигательного аппарата, с диабетом, эпилепсией и лишним весом. Кроме того, квадробика может вызвать нарушения осанки, так как поясничный отдел у детей формируется только к 13-14 годам.

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Детский психиатр и психотерапевт Антонина Перекрестова рассказала РБК, что квадробика не помогает развивать интеллект и может даже тормозить его развитие.

«Побегать в маске в парке ребенку до девяти лет — вполне нормально, но проводить в масках животных свободное время детям старшего возраста, объединяясь в группу, — уже девиация», — считает Перекрестова.

По ее мнению, если ребенок не переключается на новое занятие в течение нескольких месяцев, родителям стоит подумать, есть ли у него возможность выразить себя в творчестве. Такж ситуацию стоит обсудить с детским психологом. Перекрестова считает, что причиной нового увлечения могут быть неврозы, психотравмирующие ситуации и расстройства адаптации, с которыми сталкиваются дети.

Эксперты, опрошенные РИА Новости, предупредили, что в интернет-сообщества квадроберов могут внедряться замаскированные педофилы. Психолог Дмитрий Панасюк объяснил, что втереться в доверие в таких сообществах проще, так как там царит дружелюбная атмосфера. Родителей, заметивших у своих детей подозрительных собеседников, эксперты призывают сразу же обращаться в полицию.

Движение квадроберов могут признать экстремистским

Позже участники движения «Ветераны России» обратились в Генпрокуратуру с требованием признать квадробику экстремистским движением и запретить его на территории РФ, сообщал Telegram-канал SHOT. Также они призвали запретить продажу товаров, связанных с квадробикой.