Могила Кириллова на Новодевичьем кладбище стоит заброшенной

Игорь Кириллов ушел из жизни три года назад. Народный артист СССР в свое время вел телевизионные трансляции парада Победы, сообщал о запуске первого спутника планеты, вводе советских войск в Афганистан, и других важнейших событиях, пишет Экспресс Газета.

Легендарного телеведущего похоронили на Новодевичьем кладбище. Его провожали друзья и коллеги, но ни дочь, ни внуки Кириллова, сейчас живущие в Германии, на похороны не приехали.

Как выяснили журналисты, могила Игоря Леонидовича заброшена, на постоянной основе никто за ней не ухаживает. В сравнении с соседними захоронениями она выглядит особенно печально. Там нет ни надгробной плиты, ни памятника – только старый деревянный крест.

10 сентября 2021 года ведущий попал в клинику, однако подробности и причины госпитализации не знали даже коллеги. Позже оказалось, что у Игоря Кириллова тромбоз нижних конечностей, в результате которого ему ампутировали ногу. Коллеги пытались дозвониться диктору по телефону, поздравить его с 89-летием, однако он не брал трубку.

Игорь Кириллов уже готовился к выписке, когда врачи диагностировали у него Covid-19. Известный советский диктор, телеведущий скончался 29 октября 2021 года.