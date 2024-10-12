Лепс перенес четыре операции, чтобы продолжать петь

Лепс в эфире шоу «Судьба человека» на телеканале «Россия-1» откровенно рассказал о проблемах со здоровьем в интервью Борису Корчевникову. Оказывается, певец не единожды испытывал серьезные проблемы с голосовыми связками, а однажды вообще едва выжил, пишет портал Vokrug.tv.

«Я сделал четыре операции под общим наркозом на голосовые связки, потому что петь я уже не мог, настолько был изношен аппарат. Он и сейчас дает сбои, если ты его перегружаешь. А на те периоды времени, когда я отваживался делать операции, его практически не было. Мы его восстанавливали заново», - признался певец.

Также однажды Лепс не выступал целый год, половину этого срока он провел в больнице. И дело было не в голосе, его организм не перенес длительного злоупотребления алкоголем.

«Это был панкреонекроз. Пить надо меньше. Скажем так, гангрена. Ну ничего, выкрутились. Спасибо врачам, я их иногда встречаю. Просто повезло», - сказал музыкант.

Действительно, с таким диагнозом люди обычно не выживают. Так что после выздоровления певец, по его словам, не притрагивался к спиртному десять лет.

«А потом по наклонной. Хочу пью – хочу не пью. Я могу пить месяц, два много. Потом год не буду пить. Дело такое», — отметил Лепс.

Также Григорий Лепс открыто рассказал о сложных моментах своей личной жизни, которые привели к разрушению его брака с Анной Шаплыковой. Певец признался, что его собственное поведение стало причиной краха их отношений, которые длились почти два десятилетия. Он отметил, что «похоронил» брак своими изменами и до сих пор испытывает горечь от содеянного.