Лепс рассказал о своем разводе и предательстве

Григорий Лепс открыто рассказал о сложных моментах своей личной жизни, которые привели к разрушению его брака с Анной Шаплыковой. В недавнем интервью певец признался, что его собственное поведение стало причиной краха их отношений, которые длились почти два десятилетия. Он отметил, что «похоронил» брак своими изменами и до сих пор испытывает горечь от содеянного.

Развод, произошедший в конце 2021 года, стал неожиданностью для поклонников артиста, ведь пара выглядела крепкой и гармоничной. Тем не менее Лепс не стал скрывать, что был неверен жене, и теперь, по его словам, несет этот «крест» с чувством вины.

В интервью он подчеркнул, что расставание с Анной – исключительно его ответственность, и признал, что мужчины должны брать на себя вину за подобные ошибки, если действительно считают себя мужчинами. В то же время СМИ активно обсуждают его новые отношения с 18-летней студенткой Авророй Кибой. Несмотря на критику, певец не скрывает свои чувства к молодой девушке и даже упомянул о символичности своих песен, которые, как оказалось, предвосхитили события его жизни.