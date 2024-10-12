Представители театра рассказали, что Збруев пока не выйдет на сцену

Поклонники переживают за здоровье находящегося в клинике Александра Збруева. В социальных сетях прошла информация, что легендарный артист в ближайшее время вернется на сцену. 22 октября его хотели видеть в «Вишневом саду».

Но, по данным представителей театра «Ленком Марка Захарова», пока нет информации о скором появлении на сцене народного артиста России Александра Збруева. В Telegram-канале сообщается, что сейчас Збруев находится в стационаре на плановом лечении. Соответственно, он не будет выступать в спектакле, о чем было сообщено заранее, пишет Gazeta.ru

«Актерский состав спектакля «Вишневый сад» на 22 октября был опубликован на официальном сайте театра 3 октября», — сообщили в театре.

Александр Збруев - лауреат Государственной премии РФ и премии города Москвы. Родился 31 марта 1938 года в Москве. В 1961 году окончил Театральное училище им. Щукина, был принят в труппу Московского театра имени Ленинского комсомола (с 1990 года – «Ленком»). Сейчас задействован в спектаклях «Ва-банк», «Женитьба» и «Вишневый сад».