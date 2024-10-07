В «Ленкоме» рассказали о состоянии госпитализированного Збруева

Врачи не выявили у народного артиста РСФСР, актера Московского государственного театра "Ленком Марка Захарова" Александра Збруева, который был ранее госпитализирован из-за недомогания, серьезной патологии, он проходит плановое лечение. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе театра.

"Главный врач сказал [директору театра] Марку Варшаверу, что нет никакой патологии. Плановая поддержка идет. Общается со всеми и шутит", - сказали в театре.

Александр Збруев - лауреат Государственной премии РФ и премии города Москвы. Родился 31 марта 1938 года в Москве. В 1961 году окончил Театральное училище им. Щукина, был принят в труппу Московского театра имени Ленинского комсомола (с 1990 года - "Ленком"). Сейчас задействован в спектаклях "Ва-банк", "Женитьба" и "Вишневый сад".

В кино Збруев дебютировал в фильме "Мой младший брат", который вышел на экраны в 1962 году. Снялся более чем в 60 картинах, в том числе "Большая перемена", "Одинокая женщина желает познакомиться", "Ты у меня одна", "Все будет хорошо", "Батальоны просят огня", "Храни меня, мой талисман", "О любви", "Успех".