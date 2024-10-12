Разин обвинил Успенскую в том, что она «упустила» дочь

Недавно в семье Любови Успенской случился очередной скандал. Певица в буквальном смысле потеряла дочь – Татьяна Плаксина исчезла из дома. Мать даже предположила, что ее похитили ради выкупа.

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Но вскоре Татьяна нашлась в Израиле, целая и невредимая. Она по собственному желанию, никого не предупредив, решила побывать на земле обетованной.

Мотивы, побудившие Плаксину поступить подобным образом, широкой публике неизвестны. Ходят слухи о том, что Татьяна, ранее употреблявшая наркотики, не выдержала и сорвалась, информирует СтарХит.

Этой точки зрения придерживается и Андрей Разин. Музыкант обвинил Успенскую в том, что происходит с ее дочерью. Он считает, что Татьяна точно злоупотребляет, а произошло это из-за легкомысленности матери.

«Они ее упустили. Татьяна — стопроцентная наркоманка, и любое ее действие может быть спонтанным», — сказал музыкант.

В качестве положительного примера Разин приводит себя самого – по его словам, он смог сделать так, что участники группы «Ласковый май» избежали проблем с запрещенными веществами.

«Я сумел сделать так, что никто из 40 участников „Ласкового мая“ не стал наркоманом, а у нее единственная дочь и наркоманка. Успенская дочь свою потеряла. У нее есть Татьяна, которая наркоманка, и не излечится она никогда. Считайте, что этой девушки уже нет», — заявил Разин.

Напомним, продюсер Иосиф Пригожин считает, что Плаксина могла внезапно исчезнуть после ссоры со звездной матерью. Он также напомнил, что это уже не первый случай пропажи дочери Успенской.