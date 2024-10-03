Соседов — о дочке Успенской: Ни для какой вербовки Плаксина не годится

Певица Любовь Успенская подтвердила исчезновение своей единственной дочери Татьяны Плаксиной. За помощью звезда публично обратилась 2 октября, потому что дочь перестала выходить на связь, оставив дома мобильный телефон. Как рассказал в беседе с «Вечерней Москвой» музыкальный критик и шоумен Сергей Соседов, можно бесконечно гадать, при каких обстоятельствах «пропала» дочь Успенской. Не исключено, что это был пиар-ход, реальное похищение, а может, вообще ничего не произошло.

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— Все же Плаксина — очень странная девушка. Поэтому возможно все из вышеперечисленного. Но вообще вся эта ситуация выглядит глупо: мало ли кто от кого ушел и не ночевал дома. Это совершенно ни о чем не говорит, — отметил Соседов.

Адвокат Успенской не исключила, что Плаксину могли завербовать зарубежные спецслужбы из-за популярности ее матери, потому что это дело имеет очевидный политический подтекст. Однако критик считает, что вряд ли кому-то могло понадобиться вербовать дочь исполнительницы, так как для этих целей ищут более неприметных кандидатов.

— Она ни для какой вербовки не годится, скажу вам честно. Во-первых, она постоянно на виду. Во-вторых, может взбрыкнуть — от нее не знаешь, чего ждать. Такие люди для вербовки не годятся. Для вербовки подходят люди невидимые, тихие. Вы тысячу раз мимо них пройдете и каждый раз будете уточнять, кто это, потому что снова забыли имя, — пояснил шоумен.

Продюсер Иосиф Пригожин считает, что Плаксина могла внезапно исчезнуть после ссоры со звездной матерью. Он также напомнил, что это уже не первый случай пропажи дочери Успенской.

Позднее СМИ сообщили, что Плаксина нашлась. При этом подробности и причины ее исчезновения не уточняются. По данным Telegram-канала Mash, Плаксина улетела за рубеж, не предупредив об этом семью. Сейчас ее родственники уже связались с иностранными правоохранителями, чтобы вернуть девушку в Россию.