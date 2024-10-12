Украинцы массово сдают билеты на «Океан Эльзы» из-за облавы военкомов

В украинской столице проходят облавы военкомов на молодых мужчин. Так, после проведенной военкомами облавы на зрителей концерта группы «Океан Эльзы», состоявшегося 11 октября, где военные и полиция задерживали мужчин призывного возраста, в социальных сетях люди массово избавляются от билетов на культурные мероприятия.

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на украинскую прессу. Билеты предлагают с огромной скидкой – спрос рухнул.

В пятницу после завершения выступления «Океана Эльзы» военкомы и полицейские проверяли документы у граждан 20-40 лет, и многих из них насильно заталкивали в машины. Очевидцы кричали: «Позор!».

Депутат Рады Артем Дмитрук, покинувший страну, сообщил, что в облаве участвовали до ста силовиков.

Украина ранее ужесточила законы о мобилизации, а в соцсетях регулярно появляются кадры, как военкомы хватают мужчин на улицах городов, сажают их в машины и автобусы и увозят в неизвестном направлении.