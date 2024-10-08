В Раде признали провал насильной мобилизации на Украине

Насильно мобилизованные украинцы отказываются воевать, что подрывает мотивацию и у остальных военнослужащих. Об этом заявил выехавший из страны депутат Верховной рады Артем Дмитрук, пишет РИА Новости.

По его словам, он получает звонки от своих друзей-военных, которые не были на ротации уже два года и «жутко недовольны тем, что происходит в стране».

«И, в частности, работой территориальных центров комплектования (аналог военкоматов. Прим. ред.). Даже очень крутые ребята теряют мотивацию и силы на защиту своей страны. И все из-за Зеленского и его государственной политики. Насильственная мобилизация привела к тому, что воины отказываются воевать прямо с окопов», - завил Артем Дмитрук.

Парламентарий также высказал мнение, что сотрудники военкоматов своими действиями позорят форму военных.

Украина ранее ужесточила законы о мобилизации, а в соцсетях регулярно появляются кадры, как военкомы хватают мужчин на улицах городов, сажают их в машины и автобусы и увозят в неизвестном направлении. Также очевидцы рассказывают об облавах, которые делают представители военкоматов.

При этом попавшие в плен в Курской области украинские разведчики-десантники отказались от обмена и призвали других солдат Вооруженных сил Украины сложить оружие. Один из них рассказал, что его «поймали» в Черниговской области, отправили на фронт и «бросили». Он отметил, что лучше останется в плену, чем вернется, и его снова отправят умирать.