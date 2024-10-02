Российская певица Любовь Успенская прокомментировала пропажу дочери Татьяны. Об этом сообщает Telegram-канал «НеМалахов».

По словам Успенской, телефоны дочери остались дома, но сама она пропала. По ее мнению, Татьяна могла быть «замешана с поездкой в ДНР и ЛНР», либо ее «нашли дилеры». Кроме того, Успенская сообщает, что никто из работающих у нее дома не видел пропажу ее дочери.

«Ее телефоны остались дома, мне страшно, потому что Таня может быть замешана с поездкой в ДНР, ЛНР. Я не знаю, это может быть один из вариантов. Или ее, может быть, где-то дилеры, наркоманы нашли. Я была на гастролях и не знаю, что произошло, хотя у меня в доме люди работают, и они не могут ничего сказать! Они ничего не видели. Я сейчас в таком недоумении, в панике, я боюсь, что она в руках шантажистов, потому что она дочь известной певицы», — заявила она.

Певица также попросила сообщить ей любую информацию, которая может помочь в поисках дочери. При этом адвокат Успенской Елена Сенина заявила, что дочь певицы «завербовали спецслужбы страны, которую нельзя называть». На чем именно основано такое предположение Сенина не объяснила, добавив, что «были предпосылки и знаки» того, что поездки Успенской в ЛНР и ДНР «не пройдут даром».

«У нас были предпосылки и знаки, что поездки Успенской не пройдут даром, но не знали, что из-за Татьяны. В любом случае, это не изменит отношения Любы к стране», — заявила Сенина.

Ранее глава Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией Виталий Бородин заявил о пропаже дочери Успенской.