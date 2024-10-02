Пропала дочь Любови Успенской

Дочь певицы Любови Успенской — Татьяна Плаксина — пропала. Об этом сообщил у себя в Telegram-канале глава Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией Виталий Бородин.

По его словам, Успенская лично заявила ему о пропаже дочери и попросила о помощи.

«Уже вторые сутки она ее не может найти. Допускаем, что ее могли похитить и вывезти из страны. Буквально недавно Успенская посещала новые территории, ездила в ДНР и ЛНР. Возможно, что пропажа ее дочери связана с ее выступлением там», — сказал Бородин.

Он отметил, что есть и другая версия произошедшего, но о ней Успенская готова говорить только правоохранительным органам.