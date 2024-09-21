Нашелся покупатель на дачу Пугачевой

Дом на первой линии Истpинскoго водохранилища в подмосковном Солнечногорске, который называют дачей Аллы Пугачевой, был выставлен на продажу с начала СВО. Первая цена была 225 миллионов рублей, но со временем ее снизили почти вдвое. Как информирует Телеграм-канал Mash, усадьбу готовы купить за 125 миллионов. Задаток пока не внесен, но предполагается, что сделка состоится на будущей неделе

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Алла Пугачева купила землю и строение на ней в 90-х годах, старый дом снесли и в 1999 году построили новый особняк, кирпичный, на монолитном фундаменте. Площадь его – 760 квадратных метров, четыре этажа, есть кинотеатр, бассейн и хаммам, камины, бар, лифт. В отдельном двухэтажном строении площадью 60 квадратных метров расположены гараж, котельная и генераторная, помещения для персонала, охраны.

Имеется выход к арендованному пирсу с береговой линией длиной 80 метров. Аренда оформлена на Аллу Пугачеву.

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СМИ писали, что Примадонна переоформила дачу на своего внука, Никиту Преснякова. Но молодой человек уехал из России и живет в США. Вероятно, Алла Борисовна и Никита должны будут приехать на сделку, хотя возможно провести куплю-продажу и через их представителей.

Напомним, что изначально дом в деревне Бережки выставили на продажу за три миллиона долларов. Затем в объявлении указали цену не в иностранной валюте, а в рублях. Со временем цена сильно изменилась.