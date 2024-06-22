Юрист объяснил, почему не продается дача Пугачевой

Алла Пугачева никак не может продать дом в деревне Бережки в Солнечногорском районе Московской области. Тот самый особняк на берегу Истринского водохранилища, что она переписала на внука Никиту Преснякова, который сейчас живет в Америке.

Особняк построен в 1999. Площадь дома составляет 760 кв. м, участок занимает 80 соток. На участке есть свой выход к воде, с пирсом и береговой линией длиной 80 метров. В коттедже есть гостиная с камином, спа-зона с бассейном и хаммамом, бильярдная, кинотеатр, несколько спален.

Еще в мае за особняк просили 132, 5 миллиона рублей, сейчас в объявлении указаны 152 миллиона. Но реальных покупателей как не было, так и нет. «Вечерняя Москва» публикует комментарий юриста Андрея Марочкина.

«Находясь за рубежом, продать недвижимость можно только с нотариально заверенной доверенностью. Ее оформляют на человека, проживающего в стране. Но доверенное лицо может подвести, и деньги после продажи не дойдут до собственника», отмечает эксперт.



Напомним, что изначально дом в деревне Бережки выставили на продажу за три миллиона долларов. Затем в объявлении указали цену не в иностранной валюте, а в рублях. За дачу Пугачевой покупателям предлагали заплатить 225 миллионов рублей. Со временем цена сильно изменилась.