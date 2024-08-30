Джоли посетила Венецианский кинофестиваль с новым избранником

Впервые за долгое время голливудская кинодива Анджелина Джоли снова стала главной героиней одного из ведущих светских мероприятий. Актриса посетила Венецианский кинофестиваль, где состоялась премьера фильма «Мария», в котором она сыграла главную роль.

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Она поразила фанатов своим внешним видом. Поклонники указали, что в свои 49 лет Джоли не пытается молодиться, а выглядит достойно и с присущим ей вкусом. Одно, правда, их все-таки что-то смутило — чрезмерная худоба Анджелины Джоли. Также почитателей ее таланта поразила смена цвета волос — артистка стала блондинкой.

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Актриса выбрала минималистичное, оттого еще более привлекающее внимание коричневое шифоновое платье с вышивкой крест-накрест в форме ромба на талии. Дополнила образ дива туфлями в тон и солнцезащитными очками.

Помимо прочего Джоли прибыла не одна, ее сопровождал предполагаемый избранник. 40-летний рэпер Akala сопровождал актрису. Папарацци при этом не заметили никаких признаков чего-то большего, чем дружба. Об этом же свидетельствуют снимки.

Поклонники вспомнили, что имя исполнителя уже мелькало в новостях о предполагаемых ухажеров звезды. Известно, что он встретился с актрисой и ее дочерьми на литературном фестивале Calabash на Ямайке в мае 2023 года и «очень заботился о них».

После Джоли и Akala встречались за ужином в Милане и еще несколько раз в других городах, передает Super.

Знаменитости никак не комментировали слухи о роде своих взаимоотношений.

В 2021 году таблоиды заподозрили Джоли в отношениях с канадским рэпером Эйбелом Тесфайе, более известным как The Weeknd.

Список из ста самых обаятельных женщин за всю историю опубликовало издание ListChallengers, специализирующееся на составлении списков и рейтингов. Согласно списку, статус самой красивой актрисы всех времен получила итальянка Моника Белуччи. Второе место заняла американская легенда Мэрилин Монро, а тройку лидеров замыкает Анджелина Джоли.