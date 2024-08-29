Орнелла Мути летит в Россию

Актриса Орнелла Мути, легенда мирового кино («Укрощение строптивого», «Безумно влюблённый», «Бонни и Клайд по-итальянски»), снова летит в Россию. Об этом пишет Telegram-канал Mash.

По данным канала, артистка летит в Санкт-Петербург с пересадкой в Стамбуле. В России она планирует пробыть до 2 сентября.

В северной столице ее ждет насыщенная культурная программа, отметили журналисты. В частности, 31 августа она будет участвовать в открытии выставки известного художника Никаса Сафронова.

Напомним, что Мути многое связывает с Россией. Бабушка звезды итальянского кино родилась в Санкт-Петербурге, мама — в Эстонии. В 1979 году Орнелла снялась в фильме режиссера Георгия Чухрая «Жизнь прекрасна».

В 2016 году Мути приобрела квартиру в Москве, а в ноябре 2023 года приезжала в Москву с постановкой «Героическая жизнь гения», которая посвящена композитору Людвигу Бетховену и его музыке. Спектакль показали в Театре на Таганке.