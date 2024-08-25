Басков прокомментировал конфликт с Бузовой

Николай Басков некоторое время назад обидел Ольгу Бузову. После выступления поющей телеведущей на «Премии МУЗ-ТВ 2024. Возвращение» он сравнил ее образ с новогодней елкой, а также сказал, что впервые видит, чтобы она «оделась полностью».

Бузова в долгу не осталась, публично объявив, что хороших ведущих у нас почти не осталось.

На Международном музыкальном конкурсе «Новая волна», в Сириусе собралось множество представителей российского шоу-бизнеса. Журналисты издания Super попросили Баскова прокомментировать недавний конфликт.

Как оказалось, исполнитель уже и думать забыл о случившемся, считая этот эпизод совершенно незначительным.

«За двадцать пять лет я закаленный уже во всех ситуациях. О чем мне вообще волноваться? Людям надо нести радость, эмоции, какие-то незабываемые моменты. Они случаются. Это называется шоу-бизнес. Когда бывают какие-то моменты — это же вполне естественно, это законы такие, и просто кто как на это реагирует», - сказал Николай.

Николай Басков искренне сочувствует Ларисе Долиной, ставшей жертвой квартирных аферистов. На фестивале «Новая волна», в концертном зале «Сириус», в разговоре с журналистами признался, что тоже совсем недавно общался с мошенниками.