Басков рассказал об атаке мошенников

Николай Басков искренне сочувствует Ларисе Долиной, ставшей жертвой квартирных аферистов. На фестивале «Новая волна», в концертном зале «Сириус», в разговоре с журналистами признался, что тоже совсем недавно общался с мошенниками. Об этом пишет «Комсомольская Правда».

«Меня ровно неделю назад на пытались разыграть, но у меня-то чуйка. Мне позвонили из «Кремля» и сказали, что меня ищет Дмитрий Козак. И дали телефон. Я перезваниваю, а там голос, похожий на Козака: «Николай, мы тут с Мантуровым Денисом Валентиновичем в Курске. Мы знаем, что вы помогаете, мы вам сейчас пришлем счет». И присылают счет банка, куда нужно перечислить 9.8 миллионов рублей для помощи. И попросили обязательно указать, что это медицинские услуги», - рассказал певец.

Басков никаких денег переводить не стал, а сначала решил разобраться в ситуации.

«Я, естественно, связался потом с людьми, выяснил, что Козак вообще на месте. Все знают, я помогаю, не отказываю, поддерживаю, но вот так разводить на уровне, как будто тебе государственные люди звонят…Я не понял, зачем вице-премьеру просить артиста помочь. Это государство, а мы-то помогаем по воле сердца», — объяснил он.

На Международном музыкальном конкурсе «Новая волна» журналисты решили припомнить Баскову недавний конфликт с Бузовой. Но натуральный блондин уже успел все забыть: такие перебранки в шоу-бизнесе, по его мнению, даже за ругань давно не считаются.