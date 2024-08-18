Алсу анонсировала выход новых песен

Недавно Алсу в личном блоге заявила о возвращении к работе. Певица взяла тайм-аут, отдохнула и возобновляет творческую карьеру, пишет издание passion.ru.

«Зарядилась солнечной энергией, наполнилась новыми силами и вдохновением! Жду встречи с вами, чешутся ручки поскорее приступить к работе! Скоро новые песни, интересные коллаборации и проекты. Спасибо всем огромное за невероятную поддержку и добрые слова», — обратилась к поклонникам Алсу.

После расставания с бизнесменом Яном Абрамовым, с которым звезда прожила 18 лет и воспитала троих детей, она нашла в себе силы и возвращает былую популярность.

24 мая 2024 года стало известно, что певица подала исковое заявление о разводе и разделе имущества в Пресненский суд Москвы. По предварительной информации, причиной разрыва стали измены Абрамова.