Алсу хочет забрать себе квартиру за 300 млн рублей в Москве

Певица Алсу намерена забрать себе квартиру за 300 млн рублей в московском небоскребе Триумф-Палас после развода с бизнесменом Яном Абрамовым. Она подала иск в суд, сообщает Mash.

© РИА Новости

По словам адвоката Абрамова, предприниматель надеется сойтись с певицей. Сегодня суд дал паре время на примирение до 22 августа. По данным Telegram-канала, пара владеет апартаментами на Ленинградском шоссе в Москве на 57 этаже элитного ЖК, четырехэтажным особняком на Рублевке на 3000 квадратных метров, коттеджем в Крыму с личным пляжем, причалом, конюшней, теннисным кортом, вертолетной площадкой и собственной мечетью, квартирой в Лондоне рядом со стадионом Lord’s Cricket Ground на улице Сент-Джон-Вуд.

Напомним, что Алсу и Абрамов поженились в 2006 году. В 2016 году исполнительница родила от него сына Рафаэля. 24 мая 2024 года стало известно, что певица подала исковое заявление о разводе и разделе имущества в Пресненский суд Москвы. По предварительной информации, причиной разрыва стали измены Абрамова.

Информацию о том, что у предпринимателя Яна Абрамова был роман на стороне, подтвердила телеведущая Лера Кудрявцева. Она поддержала певицу Алсу в ее разводе с супругом.