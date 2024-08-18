Элджей рассчитался с ГИБДД

Накануне в СМИ и социальных сетях прошла информация о том, что Алексей Узенюк (настоящее имя рэпера Элджея) за шесть лет езды на своем «Хаммере» получил более 500 штрафов за нарушения правил дорожного движения и по праву может считаться рекордсменом-нарушителем.

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Говорилось, что в основном штрафовали рэпера за превышение скорости, а также за проезд на красный и неоплаченную парковку, пишет Телеграм-канал SHOT

В этом году музыкант накопил 52 штрафа, не все из них были оплачены. Однако после обнародования ситуации Элджей немедленно погасил долг в ₽6000, который числился на его «Хаммере»

Ранее продюсер и музыкальный критик Павел Рудченко заявил в беседе с NEWS.ru, что рэпер Элджей не может выступать в России с нынешним репертуаром. Как рассказал Рудченко, Элджей «очень хорошо зашел» молодежи из-за запретных тем. По мнению музыкального критика, сейчас такое творчество не будет принято в связи с нынешними обстоятельствами.