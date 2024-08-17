Элджей оказался рекордсменом по штрафам за нарушение ПДД

Алексей Узенюк (настоящее имя рэпера Элджея) за шесть лет езды на своем «Хаммере» получил более 500 штрафов за нарушения правил дорожного движения.

© РИА Новости

Как информирует Телеграм-канал SHOT, «Хаммер» певца уже в этом году насобирал 52 штрафа. В основном - — за превышение скорости, а также за проезд на красный и неоплаченную парковку.

Основная территория нарушений – район Волгоградского проспекта. Интересный факт – за рулем машины не сам рэпер, а персональный водитель Узенюка.

Ранее продюсер и музыкальный критик Павел Рудченко заявил в беседе с NEWS.ru, что рэпер Элджей не может выступать в России с нынешним репертуаром. Как рассказал Рудченко, Элджей «очень хорошо зашел» молодежи из-за запретных тем. По мнению музыкального критика, сейчас такое творчество не будет принято в связи с нынешними обстоятельствами.