Элджей оказался рекордсменом по штрафам за нарушение ПДД
Алексей Узенюк (настоящее имя рэпера Элджея) за шесть лет езды на своем «Хаммере» получил более 500 штрафов за нарушения правил дорожного движения.
Как информирует Телеграм-канал SHOT, «Хаммер» певца уже в этом году насобирал 52 штрафа. В основном - — за превышение скорости, а также за проезд на красный и неоплаченную парковку.
Основная территория нарушений – район Волгоградского проспекта. Интересный факт – за рулем машины не сам рэпер, а персональный водитель Узенюка.
Ранее продюсер и музыкальный критик Павел Рудченко заявил в беседе с NEWS.ru, что рэпер Элджей не может выступать в России с нынешним репертуаром. Как рассказал Рудченко, Элджей «очень хорошо зашел» молодежи из-за запретных тем. По мнению музыкального критика, сейчас такое творчество не будет принято в связи с нынешними обстоятельствами.