Мать Децла рассказала о конфликте в семье

Мать российского рэпера Децла (настоящее имя — Кирилл Толмацкий) Ирина Толмацкая прокомментировала интервью отца и бывшего продюсера музыканта Александра Толмацкого, с которым она состоит в разводе. Об этом сообщает «Комсомольская правда».

Во время интервью Александр Толмацкий жестко высказался о своем внуке и жене Децла Юлии Киселевой, с которой продюсер давно состоит в плохих отношениях. Например, он обвинил вдову в «занятиях черной магией» и привороте его сына. Кроме того, он также обвинил девушку в смерти сына.

По словам Ириной Толмацкой, слова Александра в адрес вдовы Децла могут быть связаны с конфликтом из-за прав на творчество рэпера.

«Дело в том, что у нас авторские права поделены на семью — между мной, Сашей и Антонием (сын Децла Антоний Киселев — прим. ред.). Но продвижением творчества всегда занимался Саша. А мы не участвуем. Но так уж сложилось. В итоге мы, не без моего участия, подписали бумагу, что Саша решает сам все вопросы, а мы получаем при этом дивиденды. Но потом я предложила: “Саш, может, ты все-таки будешь с нами советоваться?”. “Нет, вам не надо в это влезать”, — ответил он. Антоний хотел сделать какой-то фильм и использовать творчество отца. Возможно, Саша не разрешил. Конфликт внутренний», — рассказала она.



Помимо этого Толмацкая также подтвердила, что у Децла были сложные отношения с отцом. По ее словам, Александр Толмацкий регулярно давил на своего сына, который постоянно пытался выбраться из-под влияния отца.

«Но Кирилл любил своего отца. Он был умнейшим парнем. Может, в начале он там что-то и говорил, но с возрастом перестал выносить сор из избы. А Саша всегда любил поговорить…», — рассказала она.



При этом жена Децла, по словам Толмацкой, тоже обиделась на родителей музыканта. Причину такого поведения Юлии мать репера не знает.

«Наверно, у нее есть какие-то причины. Но она не препятствует общению сына со мной, и за это я ей благодарна», — добавила она.



Ранее вдова Децла Юлия Киселева и его сын также дали интервью Ксении Собчак.