Отец Децла обвинил его вдову во лжи

Недавно вдова Децла Юлия Киселева и его сын Антоний дали интервью Ксении Собчак. В частности, он рассказали о давнем конфликте взаимоотношений с Толмацким-старшим. Об этом пишет СтарХит.

Александр Толмацкий предоставил журналистам иную версию событий. Он заявил, что все сказанное Киселевой — ложь. По его словам, Юлия зависит от запрещенных препаратов.

«Один раз в жизни Кирилл прятал от нее ребенка у меня в офисе. Об этом знает весь офис. Знаю, что, когда я уходил из семьи, она с кем-то договаривалась, чтобы плеснуть кислоту в лицо моей нынешней жене Анне. Юля пыталась заказать своего отца. Эта девушка наркоманка, стопроцентная», — сказал Александр в YouTube-шоу FAMETIME TV.



Отец Децла уверен, что избранница сына ничем не брезговала, чтобы удержать популярного певца. Обращалась к черной магии, настраивала сына против отца, не гнушалась криминалом.

«У них постоянно были ссоры. Она себя позиционировала, как маг, волшебник. Колдовала, была черная магия. Наверное, ей нужно было завладеть мыслями популярного парня. Думаю, он был ее счастливой монетой. Она включила его в борьбу против моей девушки, в которую я влюбился», — объяснил он.



У Толмацкого-старшего также есть сомнения относительно отцовства Децла по отношению к Антонию.

Кирилл Толмацкий (Децл) ушел из жизни в феврале 2019 года в возрасте 35 лет. Причиной скоропостижной кончины стала остановка сердца, вызванная заболеванием сердечно-сосудистой системы.