Певица Алсу заплакала на публике во время музыкального фестиваля «Белые ночи Санкт-Петербурга». Об этом сообщает «Комсомольская правда».

Отмечается, что артистка не смогла сдержать слез во время одной из песен, которая была посвящена матерям. При этом рядом с Алсу находились ее старшие дочери — Сафина и Микелла.

«Я не смогла сдержать слез. Это самая проникновенная песня концерта», — рассказала сама Алсу.



Источник напоминает, что сейчас певица переживает тяжелый эпизод — развод с Яном Абрамовым, с которым Алсу находилась в отношениях 18 лет. При этом сам бизнесмен хочет сохранить брак.

Ранее Алсу дала комментарий на тему развода с Абрамовым.