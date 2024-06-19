Алсу впервые высказалась о разводе с Абрамовым

Певица Алсу впервые прокомментировала развод с Яном Абрамовым. Об этом сообщает Peopletalk.

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На пре-пати музыкального фестиваля Best Music Fest, организованного «Русской Медиагруппой», Алсу появилась в компании рэпера Натана. В разговоре с журналистами она впервые высказалась о разводе.

«Все хорошо. Я не комментирую, но у меня все хорошо. Спасибо», — заявила Алсу.



Она также добавила свое мнение о звездной болезни.

«Меня это миновало», — заключила певица.



Рэпер Натан подтвердил слова звезды: «Я свидетель. Я не заметил».

Стали известны подробности развода Алсу

Алсу была замужем за предпринимателем Яном Абрамовым с 2006 года. В том же году звезда родила первенца. Девочку назвали Сафиной. В 2008-м у артистки появилась на свет вторая дочь — Микелла. В 2016-м певица родила сына Рафаэля. Алсу рассказывала, что после рождения дочерей полностью погрузилась в материнство.

27 мая 2024 года стало известно, что Алсу подала заявление на развод с мужем. Беседу по иску о разводе певицы Алсу с предпринимателем Яном Абрамовым суд проведет 6 июня. Уточнялось, что в деле певица выступает в роли истца — это может подтверждать, что на развод подала именно она.