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Федункив рассказала о мести Харламову

Марина Федункив была гостьей шоу «Натальная карта». В беседе с ведущим звезда вспомнила, как отомстила Гарику Харламову за давнюю обиду.

Федункив рассказала о мести Харламову
© РИА Новости

Марина – обладательница пышных форм. И как-то Гарик Харламов позволил себе обидно над ней подшутить, пишет издание womanhit.ru.

«Если ты не беременная и у тебя живот. То ты кто?». И сам же отвечал: «Федункив».

Прошло время, Гарик сам активно занялся похудением. Спорт и диета дали свои результаты, и вновь обретенной стройностью шоумен очень гордился.

И Марина во время очередного шоу взяла микрофон и сказала: «Харла, у тебя живот как у Федункив!»

Публика, запомнившая скандальное высказывание юмориста, расхохоталась.

Затем актриса объявила:

«Если хотите про меня пошутить, то обратитесь ко мне. Я могу так по себе пройтись, что вам даже не снилось».

Актриса добавила, что ей до сих пор тяжело воспринимать подобные шутки в свой адрес.

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