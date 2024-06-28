Марина Федункив призналась, что обижается на Харламова из-за шутки о ее животе. Об этом она рассказала в шоу «Натальная карта».

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Около года назад Гарик Халамов неудачно пошутил о лишнем весе Марины Федункив. По словам актрисы, ее очень сильно задела шутка юмориста.

«У Харлы была шутка про меня в „Кругах на полях“… Ну, якобы шутка. Если бы было смешно, я бы, наверное, посмеялась и сказала бы окей. Но там спросили: „Если ты не беременна и у тебя живот, то ты кто?“ И Харламов говорит: „Федункив!“ Ну, ни фига не смешно, если честно!» — заявила она.



По словам Федункив, после этого она подняла на уши всех знакомых — слух о ее недовольстве дошел и до Харламова, который в качестве извинения прислал актрисе цветы. Впрочем, спустя долгое время Федункив придумала способ отомстить коллеге.

«Мы выходим на сцену, но мой блокнотик-то листанулся! До этого Харла похудел, а тут он выходит на сцену, и я: „Черт, Харла! Живот, как у Федункив“. Оценили все», — рассказала она.



Актриса добавила, что ей до сих пор тяжело воспринимать подобные шутки в свой адрес.

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