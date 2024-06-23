Самбурская резко отчитала хейтеров

Настасью Самбурскую одолели хейтеры.в последнее время ее забрасывают постами о том, как она постарела. Недавно актриса выложила в микроблог новое видео без фильтров, после чего недоброжелатели массово начали ее критиковать, пишет портал passion.ru.

Самбурская резко отчитала фолловеров.

«Я столько раз прочитала слово «постарела»... а мне всего 37! А что будет, когда мне будет 45-50 лет? Есть такое ощущение, что у нас запрещено стареть. И ладно бы это женщины писали – завидуют. Но ведь мужики это пишут! Мне что нужно сделать, чтобы выглядеть на 24 года? Веки себе отрезать? Я в курсе, что старею!» – возмутилась актриса.



Настасья считает, что что готова обратиться к хирургам, только в том случае, если на то будут медицинские показания.

Настасья Самбурская получила известность благодаря роли Кристины Соколовской в сериалах «Универ. Новая общага» и «Универ. 10 лет спустя». Актриса также снималась в таких картинах, как «Верни мою любовь», «Ласточкино гнездо», «Полицейский с YouТюба», «Беспринципные».