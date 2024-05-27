Настасья Самбурская повторила культовый образ Синди Кроуфорд

Актриса Настасья Самбурская повторила культовый образ супермодели 90-х Синди Кроуфорд. Знаменитость опубликовала фотографию в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

37-летняя Настасья Самбурская была запечатлена в белой майке, которую дополнила голубыми джинсами и золотыми серьгами-кольцами. Визажисты сделали актрисе макияж с угольно-черными стрелками и коричневым блеском. Они также нарисовали звезде родинку над губой, как у Синди Кроуфорд. В похожем образе супермодель 90-х снялась в рекламном ролике Pepsi в 1992 году.

Настасья Самбурская получила известность благодаря роли Кристины Соколовской в сериалах «Универ. Новая общага» и «Универ. 10 лет спустя». Актриса также снималась в таких картинах, как «Верни мою любовь», «Ласточкино гнездо», «Полицейский с YouТюба», «Беспринципные».

Недавно Настасья Самбурская стала гостьей церемонии вручения музыкальной премии телеканала RU.TV, которая прошла в Москве. На светском мероприятии знаменитость появилась в белом полупрозрачном платье с декольте и шлейфом, которое подчеркнуло ее фигуру. Актриса также надела босоножки на каблуках в тон и длинные серьги.