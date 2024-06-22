Юлиан: «Егора убивали целый год целенаправленно»

Юлиан, который дружил с Егором Зайцевым, жестко высказался о ситуации, сложившейся вокруг сына знаменитого модельера в последнее время.

По его словам, Зайцева-младшего травили, поливали грязью» со всех телеканалов. Егора Зайцева целенаправленно убивали целый год, заявил певец, информирует «Московский Комсомолец».

«Травили и не щадили. Поливали грязью со всех телеканалов, сколько гадких программ про него было выпущено. И вот результат! К сожалению, он очень быстро от нас ушел — сгорел за несколько месяцев. Мне тебя будет очень не хватать, мой друг», — сказал Юлиан



Из знаменитостей на траурной церемонии журналисты заметили лишь певца Юлиана. Сын Зайцева поддерживал дружбу с ним до последнего дня.

19 июня, в день рождения Дома моды Вячеслава Зайцева, умер сын кутюрье Егор. Он был модельером и членом-корреспондентом Российской академии художеств (РАХ), любил мотоциклы и состоял в байкерском клубе.