Рак убил сына Зайцева через год после смерти отца. Мистика или случайность

19 июня, в день рождения Дома моды Вячеслава Зайцева, умер сын кутюрье Егор. Он был модельером и членом-корреспондентом Российской академии художеств (РАХ), любил мотоциклы и состоял в байкерском клубе. Как жил Егор после смерти отца, из-за чего он мог заболеть раком и какие подробности рассказали о его кончине знакомые — в материале NEWS.ru.

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Какими были отношения у Егора и Вячеслава Зайцевых

Егор Зайцев родился 8 февраля 1960 года в браке модельера Вячеслава Зайцева с заслуженным художником России Мариной Зайцевой. В детстве сын кутюрье рос в творческой атмосфере, его окружали рисунки, ткани, эскизы и известные друзья родителей. Когда мальчику исполнилось восемь лет, его мать и отец развелись. Егор редко общался с Вячеславом Зайцевым в течение нескольких лет. Лишь во время учебы в старших классах он вновь начал контактировать с модельером.

Егор окончил Московский текстильный институт им. Косыгина и трудился в Доме моды отца, позже зарегистрировал собственную марку YeZ by Yegorzaitsev. Модель Дмитрий Савчук, который сотрудничал с Вячеславом Михайловичем, рассказал, что взгляды Зайцева-старшего и младшего на моду и стиль сильно отличались и человеческие отношения между ними были непростыми.

«То, что у них такие были напряженные отношения, это знал весь Дом моды. Не могу судить о причинах этого, в курсе были, наверное, только самые близкие люди», — сказал Савчук NEWS.ru.



Модельер Вячеслав Зайцев с сыном Егором перед показом коллекции одежды модельера Маруси Зайцевой в рамках

Продюсер, шоумен Сергей Дворцов отметил, что он также наслышан о сложных отношениях Зайцевых.

«В тусовке ходило про Егора очень много слухов, что он все-таки довел отца до смерти, до каких-то моментов, что он постоянно с ним скандалил, постоянно какие-то склоки были, противостояния», — высказал мнение Дворцов в беседе с NEWS.ru.



Сам Зайцев-младший говорил, что все скандалы были из-за публикаций СМИ.

«Есть люди, которые 20 лет нас ссорили с отцом в прессе. А мы понимали друг друга с полуслова. Папа был тираном и богом в моей жизни. Нас ловили на конфликтах и потом это все перекручивали» , — рассказывал Егор в интервью Пятому каналу.



Чем болел Егор Зайцев

По информации Telegram-канала Mash, Зайцев-младший скончался от онкологического заболевания: у него была опухоль в толстом кишечнике, метастазы в легких и печени. Как сообщалось в публикации, Егор попал в реанимацию в начале июня, ему сделали переливание крови и подключили к ИВЛ. Но врачам не удалось спасти сына Зайцева.

Гендиректор линии мужской одежды Slava Zaitsev Ирина Зотова рассказала NEWS.ru, что Егор узнал о своем заболевании уже после смерти отца.

«Егор непубличный человек, и он не высказывался по поводу своего состояния здоровья. Я думаю, что это не связано никак с этим (со смертью отца и проблемами в бизнесе. — NEWS.ru). Все мы смертны, каждого в жизни подстерегает любая болезнь, и не думаю, что это связано с Вячеславом Михайловичем. Может быть, это связано с образом жизни, я не знаю», — высказала свою точку зрения Зотова.



Савчук считает, что онкологическое заболевание развилось у Егора из-за нервного напряжения.

«На стрессе все болячки происходят, из-за переживаний, поэтому это, конечно, не исключено: у него было много переживаний в последнее время. Не мог поднять на ноги Дом моды. И вот эта вся шумиха, которая вокруг Вячеслав Михайловича происходила, когда все пытались на нем как-то где-то что-то отломить... Я думаю, что это тоже повлияло на здоровье Егора», — поделился мнением Савчук.



Как предположил Дворцов, сын мог заболеть, потому что не исполнил желание покойного отца.

«Это карма. Почему? Потому что он похоронил отца не по его воле, не по воле усопшего. Это очень плохо», — считает Сергей.



Гендиректор линии мужской одежды Slava Zaitsev Ирина Зотова рассказала NEWS.ru, что модельер Егор Зайцев умер во время онлайн-показа в Доме моды его отца.

«Я слышала, что он умер во время того, как в Доме моды шел показ. И говорят, что кто-то транслировал ему показ, то есть он его видел, и в конце показа он умер. Смерть констатировали в 20:45, в конце показа», — поделилась она.



Зотова воздержалась от любых комментариев об отношениях Егора и его отца. По ее мнению, такие вещи неприлично говорить о людях после их смерти.

Что говорят о Егоре Зайцеве как о модельере

Савчук рассказал, что Зайцеву-младшему всегда были больше интересны мотоциклы, чем мода, и это было заметно даже по его коллекциям. Егор был одним из ведущих членов байкерского клуба «Ночные Волки» и одевался в неформальном, байкерском стиле.

«По моему мнению, он вообще на самом деле из другой сферы, байкерской, вот это его интересовало по-настоящему. Он, конечно, выпускал коллекции, но они были такими специфическими, помню, была какая-то в стилистике байкеров», — вспомнил Савчук.



В разговоре с NEWS.ru модельер Марина Синотова назвала Егора «простым, общительным, добрым и отзывчивым».

«Когда я привозила людей на показы моды, он никогда не отказывался фотографироваться, то есть не было такой помпезности у него. Общались как бы на одной волне», — отметила она.



Синотова призналась, что как модельер никогда не понимала работы Егора и сравнивала Зайцева-младшего с его великим отцом.

«Конечно, до Вячеслава Михайловича далеко, он не дорос, у него было свое восприятие, своя жизнь, фантазия», — добавила Синотова.



Как жил Егор Зайцев после смерти отца

Вячеслав Зайцев умер 30 апреля 2023 года. Его похоронили на Жегаловском кладбище в подмосковном Щелково, недалеко от его усадьбы в Каблуково.

Место захоронения стало причиной конфликтов в семье. Внучка Вячеслава Зайцева Маруся осудила решение отца. Она считала, что дед должен покоиться на Новодевичьем кладбище. Сами похороны прошли только на пятый день после смерти Зайцева.

Егор занимался Домом моды с того момента, когда состояние здоровья его отца ухудшилось из-за болезней. Уже тогда у организации накопилось много долгов. Зайцев-младший постарался не допустить продажи здания на проспекте Мира, поэтому часть помещений заняли арендаторы.

«Когда Егор Вячеславович Зайцев стал руководить Домом моды, он сменил с 2013 года три или четыре команды. И в принципе, все они сработали ужасно и безобразно. И Дом моды, знаете, так медленно, медленно, как „Титаник“, уходил под воду», — говорил экс-директор Дома моды Вячеслава Зайцева Николай Головин в программе «Светская хроника» на Пятом канале.



Егор тогда утверждал, что делает все для сохранения бизнеса, а окружение настраивает отца против него и пытается получить выгоду от больного Зайцева.

После смерти кутюрье Зайцев-младший был единственным наследником и владельцем АО «Московский дом моды Вячеслава Зайцева». В 2023 году организация заработала 26 миллионов рублей, чистая прибыль составила 1,1 миллиона рублей.