Умер сын модельера Вячеслава Зайцева

Сын модельера Вячеслава Зайцева Егор умер в возрасте 64 лет. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

О смерти Егора Зайцева сообщили его близкие. Точная причина смерти неизвестна, но, по предварительным данным, мужчина умер от осложнений на фоне онкологии.

Источник уточняет, что в начале года сын модельера был госпитализирован с коронавирусом, после чего врачи обнаружили у него анемию и онкологические образования в легких, печени и толстом отделе кишечника. В начале июня Егор Зайцев попал в реанимацию в тяжелом состоянии из-за отказа печени. 16 июня его подключили к аппарату ИВЛ, но врачам так и не удалось спасти ему жизнь.

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