Умерла вдова Эльдара Рязанова

Заместитель художественного руководителя киноконцертного зала «Эльдар» Елена Гурко сообщила о смерти Эммы Абайдуллиной — вдовы кинорежиссера Эльдара Рязанова. Об этом пишет ТАСС.

Абайдулинной было 83 года. Причина смерти не уточняется. Дата и место церемонии прощания с ней также пока не названы.

«Она была нашим локомотивом. Прекрасный человек, вокруг себя умела сплотить коллектив, очень интересная личность. Конечно, у нее друзей много было. Эльдар Александрович стихи посвятил ей», — рассказала Гурко.



Эмма Абайдуллина работала художественным руководителем киноклуба и киноконцертного зала «Эльдар», до этого много лет проработала журналистом. Кроме того, она являлась третьей женой знаменитого кинорежиссера Эльдара Рязанова.

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