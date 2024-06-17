Скончался режиссер и актер Валерий Федоренко

В 61 год умер режиссер Валерий Федоренко. Об этом сообщила пресс-служба Большого театра: Валерий Федоренко долгие годы служил в его филиале, Камерном театре имени Покровского. Причина смерти не указана, отмечается лишь, что скончался он скоропостижно.

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В Камерный театр имени Покровского Валерий Федоренко пришел сразу после окончания ГИТИСа, в 1996 году стал солистом. Бас Валерия Федоренко не оставлял равнодушным зрителей, а харизма и яркий актерский талант позволяли артисту пробовать себя в самых разных амплуа.

В 2011 году Валерий Федоренко занялся режиссурой, а в 2016 году стал музыкальным руководителем Московского Губернского театра.

Валерий Федоренко также снимался в кино, в его фильмографии шесть картин. Его кинодебютом стал трехсерийный боевик "Ахиллесова пята", вышедший в 2001 году, два года спустя он снялся в сериалах "Оперативный псевдоним" и "Сармат", также у него была небольшая роль в детективе "Искушение Титаника". В 2007 году на экраны вышла комедия "Артисты" с участием Валерия Федоренко, а в 2014 году фильм-спектакль "Ревизор", где он сыграл Держиморду.