Зовут ее Аврора: что известно о спутнице Лепса

Певец Григорий Лепс раскрыл имя новой избранницы. Накануне звезда эстрады появился на красной дорожке музыкальной премии МУЗ-ТВ с молодой и незнакомой широкой аудитории девушкой. Вскоре выяснилось, что красотку зовут Аврора Киба и ей всего лишь 18 лет. Кроме того, избранница Лепса уже поделилась с подписчиками в соцсетях фотографией обручального кольца Graff стоимостью около 5 миллионов рублей. Об этом сообщает URA.RU.

Во время мероприятия певец на все вопросы журналистов о том, является ли она его невестой, он отвечал одинаково: «Она еще не решила, но скорее всего да».

Известно, что Аврора учится в МГИМО, увлекается пением, выпускница балетной школы. По информации журналистов издания совершеннолетие Киба отметила роскошным праздником в Дубае. Родители девушки довольно обеспеченные люди и владеют домом в том же районе, что и Лепс.

В последние месяцы красотка активно выкладывала в сеть снимки с огромными букетами цветов, которыми была завалена ее комната.

Как выглядит 18-летняя избранница Лепса - в галерее «Рамблера».