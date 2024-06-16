$89.07+0.8695.15+0.32
Войти в почту

Боня сообщила, что ей необходим телохранитель

Виктория Боня рассказала, что стала настолько похожа на Анжелину Джоли, что на улицах ей не дают прохода охотники за автографами.

Боня сообщила, что ей необходим телохранитель
© РИА Новости

Как пример она выложила в микроблоге видеозапись, где к ней подходит некий мужчина с портретом Джоли в руках и просит подписать ему фото. Об этом сообщает gazeta.ru.

Боня терпеливо объясняет, что он обратился не по адресу. Затем Боня переводит камеру на крупного мужчину в черном костюме, стоящего неподалеку, и говорит:

«Вот, почему мне нужен телохранитель».

Недавно выяснилось, что на самом деле Виктория живет не в Монако, а в маленьком городке на юге Франции в сьемной квартире.

Шоу-бизнес
Анжелина Джоли
Виктория Боня