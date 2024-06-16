Боня сообщила, что ей необходим телохранитель

Виктория Боня рассказала, что стала настолько похожа на Анжелину Джоли, что на улицах ей не дают прохода охотники за автографами.

Как пример она выложила в микроблоге видеозапись, где к ней подходит некий мужчина с портретом Джоли в руках и просит подписать ему фото. Об этом сообщает gazeta.ru.

Боня терпеливо объясняет, что он обратился не по адресу. Затем Боня переводит камеру на крупного мужчину в черном костюме, стоящего неподалеку, и говорит:

«Вот, почему мне нужен телохранитель».



Недавно выяснилось, что на самом деле Виктория живет не в Монако, а в маленьком городке на юге Франции в сьемной квартире.