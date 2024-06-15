Боня с дочерью вернулась во Францию

Виктория Боня не успела вовремя подать документы на продление вида на жительство в Монако. В августе прошлого года она делала пластическую операцию у звездного хирурга в Америке и пропустила нужный срок. Так что осенью ей пришлось вернуться в Россию.

Весной в Москву к ней прилетела дочь Анджелина, пишет портал thevoicemag.ru.

И вот Виктория отчиталась: они возвращаются во Францию. Не забыта и кошка Мурка.

«Мы всей семьей летим домой. Мурочка так рада!» — сообщила Боня.



Экс-звезда «Дома-2» рассказала, что кошка сначала испугалась, когда она снова показала ей переноску. Потом Виктория заверила, что они отправятся домой.

Недавно выяснилось, что на самом деле Виктория живет не в Монако, а в маленьком городке на юге Франции в сьемной квартире.

Ранее Викторию Боню заметили в компании немецкого модельера в Монако. Знаменитость показала, как проводит время в клубе вместе с Филиппом Плейном и его друзьями-иностранцами.