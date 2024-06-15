ФНС заблокировала счета блогера Гасанова

Счета Гусейна Гасанова заблокированы в четырех банках с 13 июня из-за долга перед ФНС. Блогер не оплатил налоги на сумму 144,8 миллионов рублей.

Как информируют news.ru, налоговая уже обратилась в суд, чтобы взыскать средства с Гасанова.

Гасанов начал гасить задолженность, но смог выплатить менее 10 миллионов (ранее долг был больше 153). При этом блогер сообщил в социальных сетях, что его преданная поклонница подарила ему новый Мерседес.

Сейчас Гусейн Гасанов находится вне границ России.

Накануне Павел Дуров, основатель и руководитель Telegram, посетил город Иссык-Куль в Кыргызстане. О причинах его приезда не сообщается, однако, по информации СМИ, он может быть заинтересован в инвестировании в крупный проект.

Источники также указывают на возможную роль российского блогера Гусейна Гасанова, который якобы прибыл в Кыргызстан вместе с Дуровым. Предполагается, что блогер мог стать посредником в переговорах бизнесмена и местных властей.